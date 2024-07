Schwieriges Auftaktprogramm Nettetal richtet Eröffnungsspiel der Oberliga aus

„Auf das Spiel gegen den TSV Meerbusch zu Hause freue ich mich schon jetzt sehr, weil wir mit diesem Spiel die Liga eröffnen dürfen. Meerbusch ist ein attraktiver Gegner, der nach dem Trainerwechsel und Last-Minute-Klassenerhalt eine Euphorie entfacht hat und mit den hochkarätigen Neuverpflichtungen zeigt, dass er in diesem Jahr wohl ganz andere Ansprüche hat“, sagt Schwan. Bereits in der Vorsaison trafen beide Mannschaften am ersten Spieltag aufeinander. Damals siegten die Meerbuscher in heimischen Gefilden mit 3:2. Das Auftaktspiel in Nettetal dürfte sicherlich einige Zuschauer anlocken, weil es das einzige Spiel an dem Abend in der Liga ist.