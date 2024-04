Bittere Niederlage gegen Hamborn K.o. für Nettetal in der Nachspielzeit

Die Schlussphase des Spiels wurde allerdings dramatisch. Der eingewechselte Aaron Thomas kam für Nettetal zunächst in der Nachspielzeit zu einer Doppelchance – beim ersten Versuch konnte den Ball zur Ecke geklärt werden. Die anschließende Ecke köpfte Thomas am Tor vorbei. Im letzten Angriff der Hamborner wurde es dann bitter für Nettetal, da Marco de Stefano in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ball in Richtung Tor setzte, das Spielgerät dabei abgefälscht und so unhaltbar für Torwart Kaltak zum 1:2 im Netz einschlug. Für Hamborns Trainer Julian Berg gab es anschließend wegen einer unsportlichen Jubelpose in Richtung der Nettetaler die Rote Karte.