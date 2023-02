Nettetal will die Ergebniswende schaffen Hiobsbotschaften für Nettetal vor Spiel gegen Baumberg

Möhker verletzte sich beim Torschusstraining vor dem Auswärtsspiel Ende Januar bei der SpVg Schonnebeck am Finger – dennoch stand er in Schonnebeck im Tor. Am Montag darauf folgte dann die Diagnose. Die Ausfallzeit sollte zunächst drei Wochen betragen. Ein Kontrolltermin im Neuwerker Krankenhaus am Montag brachte dann allerdings das ernüchternde Ergebnis: Beim MRT-Termin wurde festgestellt, dass nicht nur der Finger, sondern auch das Gelenk betroffen ist.