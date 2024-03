Oberligist Union Nettetal Hält die gute Serie gegen Homberg?

Das Besondere an der Partie: Die Nettetaler haben noch nie ein Spiel beim ehemaligen Regionalligisten verloren. Das bedeutendste Spiel lieferte man im Juni 2019 ab. Durch ein 0:0-Unentschieden am letzten Spieltag der Saison 2018/19 sicherte sich Nettetal erstmalig den Klassenerhalt in der Oberliga. Die Homberger standen zuvor bereits als Aufsteiger in die Regionalliga West fest. Seither sind die Nettetaler ununterbrochen in der Oberliga vertreten, mittlerweile im sechsten Jahr in Folge.