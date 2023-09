Profi hospitiert weiter beim Oberligisten Granit Xhaka vertritt bei Union erkrankten Andreas Schwan

Auch nach dem Oberliga-Aufstieg hat der Verein aus Meerbusch seine Möglichkeiten genutzt und sich zum Teil prominent verstärkt. So kam im Sommer etwa Mittelfeldspieler Kevin Weggen mit der Erfahrung von über 100 Regionalliga-Spielen dazu. „Ein Spieler, der durchweg in der Regionalliga überzeugt hat und letztes Jahr auch beim KFC Uerdingen eine Top-Rolle gespielt hat“, sagt Schwan. Ein normaler Aufsteiger ist der FC Büderich ob seiner Kaderstärke also nicht, rein ergebnistechnisch läuft es trotzdem noch nicht rund. Nach zwei Siegen zum Auftakt gab es zuletzt vier Niederlagen in Folge. Davon will sich Union-Coach Schwan aber nicht blenden lassen: „Sie waren nicht unbedingt immer die schlechtere Mannschaft. Wenn ich das Spiel gegen den VfB Hilden in der Analyse sehe, hätten sie auch gewinnen können. Ihnen fehlte in den letzten Spielen ein bisschen das Spielglück.“