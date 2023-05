Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein Formstarke Nettetaler wollen beim Tabellendritten in Ratingen punkten

Der SC Union Nettetal befindet sich in der Oberliga-Niederrhein in einem Formhoch. Seit drei Spielen ist die Elf von Trainer Andreas Schwan unbesiegt und holte zuletzt sieben Punkte in den richtungsweisenden Duellen gegen Hamborn, Kray und Monheim. Damit hat sich die Mannschaft in eine aussichtsreiche Situation gebracht. Der SCU hat den Klassenerhalt bei aktuell vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in der eigenen Hand und hat dadurch den Druck im packenden Saisonendspurt ein wenig von sich auf die direkten Konkurrenten verteilt.