Alle Tore beim 2:2 vom Punkt Elfmeter-Wahnsinn in Büderich – Union Nettetal entführt Zähler

Nach der Pause brachte Union zunächst nicht mehr das auf den Platz, was in der ersten Halbzeit noch funktionierte. „Wir haben alles vermissen lassen und sind nach dem Wechsel nicht mehr wirklich auf dem Platz gewesen“, kritisierte Schwan. Aus dem Spiel kam Büderich nicht zu Zählbarem, Nettetal half aber mit einem Foul im Strafraum nach. Der regionalligaerfahrene Kevin Weggen verwandelte zur 1:0 Führung (47.). Keine zehn Minuten später wiederholte sich das Prozedere – Union foulte im Strafraum, Weggen traf und stellte auf 2:0. „Wer in Büderich 0:2 zurückliegt, muss etwas ändern. Von außen gesehen waren wir tot“, sagte Schwan, der in der Folge dreifach wechselte und neue Offensivpower auf den Platz brachte und seiner Mannschaft einen mutigeren Spielstil mit auf den Weg gab: „Es war ein Stück weit All-in.“