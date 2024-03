Unerwarteter Punktgewinn Achtungserfolg für Nettetal gegen Aufstiegsanwärter

Der Start in die Partie verlief vor 280 Zuschauern allerdings zunächst komplett gegen Nettetal. Nach elf Minuten lag die Mannschaft von Andreas Schwan bereits mit 0:2 im Hintertreffen. Zunächst traf Daniel Nesseler in der siebten Minute nach einer Flanke von außen per Kopfball zum 1:0. Wenige Minuten später war es Georgios Touloupis, der auf 2:0 erhöhte (11.). Der Torschütze lieferte sich dabei ein Duell im Zentrum mit Pascal Schellhammer, setzte sich jedoch durch und lief anschließend alleine auf das Tor von Elvedin Kaltak zu. Die Nettetaler monierte in dieser Szene ein Foulspiel.