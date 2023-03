Erste Platzierung unterm Strich Der Abstiegskampf ist bei Union Nettetal nun Realität geworden

„Das war ein bitterer Zeitpunkt, als wir den Gegentreffer kassiert haben. Vom Gefühl her hat es uns den Stecker gezogen. Wir haben es vor allem in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit nicht geschafft, so gut aufzutreten wie in der ersten Halbzeit“, sagte Trainer Andreas Schwan. Ungünstig war auch der zweite Gegentreffer. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Johann Noubissi Noukkumo (57.) per Foulelfmeter das Tor zum 2:0 für St. Tönis.