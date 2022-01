Paukenschlag beim Oberligisten : 1. FC Mönchengladbach trennt sich von Coach Houben

Erst im Oktober 2021 hatte Stephan Houben (M.) den 1. FC Mönchengladbach übernommen – nun musste er schon wieder gehen. Auch Co-Trainer Timo Rheindorf (l.) und Torwarttrainer Dirk Meier (r.) sind nicht mehr Teil des Oberligisten. Foto: Heiko van der Veldenv/Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Beben beim 1. FC Mönchengladbach: Cheftrainer Stephan Houben wurde am Montagabend überraschend von seinen Aufgaben beim Oberligisten entbunden. Houben hatte das Amt erst im Oktober übernommen. Was Verein und Coach zur Entscheidung sagen.

Erst im Oktober hatte Stephan Houben das Traineramt beim Oberligisten 1. FC Mönchengladbach von Dony Karaca übernommen, nun ist das Kapitel bei den Westendern schon wieder vorbei. Der Entschluss des Vereins wurde Houben am Montagabend mitgeteilt.

„Dabei habe ich wiederholt, was ich Stephan auch schon bei anderen Gelegenheiten gesagt habe. Er ist in der gegenwärtigen Konstellation einfach zu gut für den Verein“, betont Christian Oh, Präsident des 1. FC Mönchengladbach. „Wir haben hier im Verein mit sehr schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Es gibt einfach auch zu wenige helfende Hände, die hier einen normalen Spielbetrieb in der Oberliga möglich machen würden. Da haben uns natürlich auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht gerade geholfen. Deshalb müssen wir jetzt grundlegende Fragen stellen und Entscheidungen treffen, bei denen wir davon ausgehen, dass Stephan sie so nicht tragen will. Und so sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir zu der Konstellation übergehen, die dann auch in der Zukunft Gültigkeit haben soll“, führt Oh weiter aus.

Stephan Houben, der sich am Montagabend bereits von der Mannschaft verabschiedet hat, zeigte sich überrascht von der Entscheidung des Vereins. „Christian Oh hat mir die Beweggründe für die Entscheidung geschildert, dass muss ich dann so akzeptieren. Sehr gefreut hat mich, wie viele Spieler mich nach der Verkündung am Abend noch angerufen oder mir eine Dankesnachricht geschickt haben. Dem FC wünsche ich auf seinem Weg, von dem ich glaube, dass er nicht leicht werden wird, alles Gute“, erklärte Houben.