Westender unterliegen 2:3 gegen FC Kray : 1. FC Mönchengladbach gibt trotz Pleite die rote Laterne ab

Fussball-Oberliga Der 1. FC Mönchengladbach unterliegt in Unterzahl mit 2:3 beim FC Kray. In der Tabelle ist der Oberligist trotz Niederlage einen Platz geklettert und hat die rote Laterne abgegeben.

Der 1. FC Mönchengladbach hat am Sonntag die nächste Niederlage in der Oberliga-Niederrhein hinnehmen müssen. Beim direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, dem FC Kray, unterlag die Elf von Trainer Amin Fadel mit 2:3 (0:1) und stand damit bereits zum 13. Mal in dieser Saison auf verlorenem Posten. Personell war die Lage bei den Westendern in Kray weiterhin angespannt. Mit von der Partie war dafür wieder A-Jugend-Akteur Slone Matondo Armando Mbombo, der zu seinem vierten Einsatz im Oberliga-Team kam.

In einer vor allem im ersten Durchgang offenen Partie traf Alkan Talas (8.) bereits früh zur 1:0-Führung der Hausherren. Die Mönchengladbacher zeigten sich keinesfalls geschockt und waren vor allem durch Konter immer wieder gefährlich. Tomi Alexandrov (22.) hätte dann kurze Zeit später beinahe für den Ausgleichstreffer gesorgt, doch sein Ball rauschte knapp am Gehäuse vorbei. Aufseiten der Krayer zeichnete sich Torwart Atilla Yildiz dann mehrmals aus und bewahrte seine Mannschaft vor einem Gegentreffer. Kurz vor dem Pausentee hatte dann auch Hannes Lingel (39.) noch einmal eine gute Möglichkeit, doch es blieb bei der hauchdünnen Führung der Krayer.

Nach dem Seitenwechsel erwischte die Krayer Elf von Trainer Damian Apfeld den besseren Start. Als Luka Bosnjak (48.) und Johannes Sabah (56.) auf 3:0 erhöhen konnten, schien dies fast die Vorentscheidung zu sein. Doch der zweite Saisontreffer von Tomi Alexandrov (66.) schien die Westender dann noch einmal herankommen zu lassen. In der Schlussphase wurde die Aufholjagd der Mönchengladbach zunächst durch die Gelb-Rote Karte für Florian Torrens getrübt (80.). Trotzdem gab sich der 1. FC nicht auf. Stattdessen wurde es noch einmal richtig spannend, als Alexandrov (83.) seinen zweiten Treffer an diesem Sonntag erzielte und zum 2:3 traf.

Die Mönchengladbacher warfen in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne. Auch Torwart Cameron Kemp rückte mit auf. Doch ihre Mühen wurde nicht belohnt und so blieb es am Ende beim knappen 2:3, bei dem durchaus mehr drin gewesen wäre. Trotzdem lässt sich auf dieser Leistung aufbauen und ein wenig Mut für die kommenden Aufgaben schöpfen. Das Tabellenende konnte der 1. FC Mönchengladbach trotz der Niederlage allerdings verlassen, da die punktgleiche SpVg Sterkrade-Nord ihr Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden mit 1:4 verlor. Am kommenden Wochenende steht für die Mannschaft das Duell gegen Teutonia St. Tönis an, die mit 17 Punkten auf Platz 17 stehen und für die es somit ebenfalls um den Klassenerhalt geht. Am Sonntag unterlag das Team von Coach Josef Cherfi im Heimspiel gegen den 1. FC Monheim mit 0:2.