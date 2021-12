1. FC Mönchengladbach empfängt Velbert :  Junge Hüpfer treffen auf alte Hasen

Fussball-Oberliga Der Kader des TVD Velbert ist gespickt mit erfahrenen Oberligaspielern, die mitunter schon Zweitligaspiele absolviert haben. Diese Erfahrung fehlt im Team des 1. FC Mönchengladbach. Mit Blick auf die Tabelle hofft die Houben-Elf dennoch auf Zählbares.

Für den 1. FC Mönchengladbach steht mit dem Duell am Samstag gegen den TVD Velbert das letzte Heimspiel des Jahres an. Die Velberter rangieren in der Tabelle mit 23 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz, was ihrerseits doch etwas enttäuschend ist. Daher entschlossen sich die dortigen Verantwortlichen vor vier Wochen einen Trainerwechsel vorzunehmen. Für Marc Bach hat nun Marcel Bastians das Ruder übernommen.

Der 39-Jährige hatte Anfang November beim SC West seinen Rücktritt erklärt und dürfte den Weg an die Luisensraße nach Mönchengladbach noch gut kennen. Am 10. Spieltag trat er mit seinem Ex-Klub gegen die Westender an und verlor mit 0:3. Es war zeitgleich auch das erste Spiel von Stephan Houben nach seiner Rückkehr an die Ernst-Reuter-Sportanlage, der somit einen erfolgreichen Einstand feiern konnte. Anschließend folgten für ihn und sein Team allerdings fünf Niederlagen gegen renommierte und langjährige Oberligisten, in denen die Entwicklung aber dennoch nach oben zeigte. Punktetechnisch stand man trotz guter Leistung mit leeren Händen da. Das mag durchaus an der Kaltschnäuzigkeit der gegnerischen Spieler gelegen haben, die doch oftmals weit über 100 Oberligaspiele absolviert haben und sogar stellenweise als Profi in der Regionalliga West oder noch höheren Ligen zum Einsatz kamen. Die Mönchengladbacher treten dagegen mit einer blutjungen Mannschaft in der Liga an, bei denen nur die wenigsten Spieler über eben diese Erfahrung in der fünfthöchsten Spielklasse verfügen. Daher hofft Houben personell durch den einen oder anderen erfahrenden Spieler zur Winterpause sich noch einmal verstärken zu können.