Direktes Duell gegen MSV Düsseldorf Union richtet Blick nach Pleite in Ratingen auf Abstiegskrimi

In Ratingen wäre beim Tabellendritten trotz des deutlichen Ergebnisses unter dem Strich mehr drin gewesen. Nach einem torlosen ersten Durchgang traf Nettetal in der zweiten Halbzeit gleich dreimal Aluminium. Einmal wurde der Ball zudem auf der Linie geklärt. Die Hausherren zeigten sich hingegen deutlich effektiver und gewannen so am Ende verdient, auch weil der SCU am Mittwochabend nicht an seine Leistungsgrenze herankam.