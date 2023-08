NRW Junior Open Max Stenzer verpasst beim Jugendturnier den Doppelsieg

Knapp an einer Teilnahme im Hauptfeld gescheitert, war Lokalmatador Jannis Piliar von TG Rot-Weiss: Nach zwei Siegen in der Qualifikation unterlag er im entscheidenden Spiel mit 1:6 und 0:6 gegen Miguel Bretag. Valentin Freund, ein weiterer lokaler Spieler, verlor in der zweiten Qualifikationsrunde. Bei den Juniorinnen war Amelie Pape vom GHTC bereits in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden.