Handball : TVK patzt beim Schlusslicht

TVK-Trainer Dirk Wolf lebt den Einsatz an der Seitenlinie stets vor. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Mönchengladbach Beim HC Wölfe Nordrhein verlieren die Korschenbroicher 27:28. Trainer Dirk Wolf erhält kurz vor Schluss noch eine Zeitstrafe und bemängelt, dass bei seinem Team der Einsatz gegen die Kellerkinder der Liga nicht bei 100 Prozent liege.

Mit nur sechs Spielern war der TV Korschenbroich am gestrigen Sonntag beim City-Lauf vertreten. „Es sind leider nicht mehr, weil wir so viele Verletzte und Kranke haben“, sagte Trainer Dirk Wolf. So hatte es im Spiel tags zuvor beim HC Wölfe Nordrhein noch zwei seiner Akteure erwischt, Tim Dicks hatte einen blauen und geschwollenen Fuß davongetragen, Philip Schneider hat es vermutlich schwerer getroffen: Der Kreisläufer hat sich das Knie verdreht, eine MRT-Untersuchung am heutigen Montag soll Aufschluss darüber geben, ob es sich „nur“ um eine Innenbanddehnung oder um eine schlimmere Verletzung handelt.

Die personelle Situation war aber nicht ausschlaggebend dafür, dass der TVK beim Schlusslicht der Liga mit 27: 28 (16:14) patzte. Die Gäste kamen in Duisburg nur schwer in die Partie, beim Stand von 4:8 nach zwölf Minuten musste Wolf schon eine Auszeit nehmen und sein Team wachrütteln. Das fruchtete, Nicolai Zidorn per Doppelschlag, Tim Christall und Mats Wolf glichen die Partie aus, und bis zur Halbzeit ging der TVK sogar in Führung. Doch die hatte nicht allzu lange Bestand. In der Schlussphase lagen stets die Wölfe vorne und brachten den knappen Vorsprung auch über die Zeit – unter anderem begünstigt durch eine Zeitstrafe gegen Trainer Wolf. Der Grund: „Wir liegen mit einem Tor hinten, haben die Wölfe schon im Zeitspiel, und dann wirft ein Rückraumspieler von denen 20 Zentimeter über den Block – und die Schiedsrichter geben Ecke. Da ist mir mal kurz die Hutschnur geplatzt“, sagte Wolf, der ergänzte: „Das darf mir in der Situation nicht passieren, da muss ich cooler sein.“

Durch den Sieg gaben die Wölfe die „Rote Laterne“ an Wolfs Ex-Klub Adler Königshof ab. „Die Mannschaft hat ums Überleben gekämpft“, sagte der Korschenbroicher Trainer anerkennend und musste eingestehen: „Es ist im Moment so, dass wir gegen die Mannschaften, die unten stehen, nicht mit dem unbedingten Willen und Kampf zu Werke gehen. Da gibt es halt was auf die Augen, aber wir sind nicht bereit, da mitzugehen.“ Eine Frage der Einstellung? Wolf überlegte und antwortete: „Es ist vielleicht im Hinterkopf, dass wir im gesicherten Mittelfeld der Tabelle stehen und weder nach oben noch nach unten noch etwas geht, auch wenn wir Platz fünf halten wollen. Es ist in dieser Liga aber so, dass man nur mit 100 Prozent Erfolg haben kann, nur 95 oder 90 Prozent reichen da nicht.“