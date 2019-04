Handball : TVK geht mit Sieg in die Pause

Mönchengladbach Der 32:24-Heimerfolg über den TV Rheinbach geht auf eine geschlossene Mannschaftsleistung zurück. Der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock sagt mit Blick auf die nun zweiwöchige Osterpause, nach der es gegen BTB Aachen und Tabellenführer Rheinwacht Dinslaken geht: „Wir haben noch zwei wichtige und schwere Spiele, da tut dieser Sieg sehr gut.“

Ein Treffer fehlte René Lönenbach am Ende. Der Haupttorschütze des TV Rheinbach warf im Spiel beim TV Korschenbroich zwar ganz starke 13 Tore, davon fünf per Siebenmeter, doch das war ein Treffer zu wenig, um die Schallmauer von 200 geworfenen Toren in dieser Saison zu durchbrechen. Lönenbach, der bei der am Ende klaren 24:32 (10:13)-Niederlage beim TVK die ersten vier Treffer seines Teams im Alleingang erzielt hatte, bleibt aber mit sattem Abstand von 40 Treffern bester Werfer der Nordrheinliga vor Filip Lazarov (SG Ratingen/159).