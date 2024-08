Nina Holt vor Olympia-Premiere Ein turbulenter Sommer zwischen Paris und Australien

Die Eröffnungsfeier fand ohne Nina Holt statt. Die jubelnden Sportler auf den Booten über die Seine, das imposante Lichtshow am Eiffelturm und der große Moment, in dem das Olympische Feuer an einem Ballon in die Luft stieg: Holt verfolgte dies alles am Freitagabend etwas abseits in Paris. Alle oder keiner – das war der Grundsatz für die deutsche Schwimm-Delegation vor dem Olympia-Start. Und da einige Schwimmer bereits am Samstagvormittag ihre ersten Wettkämpfe bestritten, verzichtete man gemeinsam auf die Eröffnungsfeier. Solidarität geht vor. Anderseits: So musste Holt nicht stundenlang im Pariser Regen stehen.