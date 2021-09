Extremsportler Niklas Ackermann : „Der Ironman auf Hawaii ist ein Lebensziel“

Das Ziel der Träume von Niklas Ackermann: Der legendäre Ironman auf Hawaii Foto: dpa/Marco Garcia

Triathlon In Frankreich absolvierte Niklas Ackermann seinen ersten Ironman. Wie er über Umwege an den Sport kam und wie er sich auf den Wettbewerb aus Schwimmen, Radfahren und Laufen vorbereitet hat.

Von Niklas Bien

Niklas Ackermann ist ein waschechter Ironman – nachweislich. Den Beweis erbrachte Ackermann im August beim Ironman-Triathlon im französischen Vichy. Es war der erste Triathlon über die berüchtigte Langdistanz für den 35-Jährigen: 3,862 Kilometer Schwimmen, 180,246 Kilometer Radfahren und einen Marathonlauf über 42,195 Kilometer.

Niklas Ackermann beendete seinen ersten Ironman in seiner Altersklasse auf Position 21 von 157 Startern. Foto: Niklas Ackermann

„Über die Jahre hat sich der Ironman auf jeden Fall zu meinem größten sportlichen Ziel entwickelt“, sagt Ackermann. Nach zehn Stunden und etwas über 35 Minuten überquerte Ackermann die Ziellinie, was ihm Platz 21 von 137 Startern in seiner Altersklasse bescherte. „Dafür, dass es mein erster Ironman war, bin ich mit der Zeit zufrieden. Gerade beim ersten Mal muss man respektvoll mit der langen Distanz umgehen. Es kann auf der Strecke so viel passieren“, sagte der Triathlet. Trotzdem sieht Ackermann noch Luft nach oben: „Der Tag ist sicherlich nicht perfekt gelaufen, was beim ersten Ironman aber normal ist. Ich hatte relativ früh schlechte Beine, meine Tagesform war also nicht perfekt. Beim abschließenden Lauf musste ich dann vorsichtiger sein, weil für mich an erster Stelle stand, die Ziellinie zu erreichen.“

INFO Diese Distanzen beinhaltet ein Iron Man Ironman Beim Ironman-Triathlon schwimmen die Triathleten eine Strecke von 3,86 Kilometern. Danach legen die Sportler 180,2 Kilometer auf dem Fahrrad zurück. Abschließend wird ein Marathon (42,195 Kilometer) gelaufen. Vichy liegt in der Region Auvergne-Rhone-Alpen. Der Ironman-Triathlon wird dort seit 2015 ausgetragen.

Der Weg zum Ironman war für Ackermann, der in seiner Jugend lange Fußballer war, allerdings nicht unbedingt vorauszusehen. Mit 27 Jahren wandte er sich erst dem Laufen zu. Das Joggen, das zu Beginn dazu diente, Gewicht zu verlieren, entwickelte sich schnell zum Hobby. „Das Laufen hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe viel Gewicht verloren und habe mich gut gefühlt“, sagt er. Nach nur sieben Monaten absolvierte Ackermann schon seinen ersten Marathon.

Für den heute 35-Jährigen waren die Marathonrennen aber nur eine Zwischenstation. „Nach drei Jahren beim Laufen habe ich eine neue Herausforderung gesucht. Der Weg vom Laufen zum Triathlon ist dann relativ nah“, erklärt Ackermann den Umstieg zum Triathlon.

Eine besondere Herausforderung war dabei die Schwimmdisziplin. „Das Schwimmen musste ich quasi neu erlernen“, sagt Ackermann und fügt an: „Damit ich beim Schwimmen Unterstützung bekomme, habe ich mich beim TV 1848 Mönchengladbach angemeldet, die eine eigene Triathlonabteilung haben.“ Das Schwimmtraining machte sich bezahlt – 2016 absolvierte der Schwalmtaler seinen ersten Triathlon in Rheydt, den er direkt auf einem der vorderen Plätze seiner Altersklasse abschloss. Damals noch über eine vergleichsweise kurze Sprintdistanz. „Das war für mich der Einstieg in den Triathlonsport. In Abgrenzung zum Laufen lebt der Sport davon, Wettkämpfe zu bestreiten. Als Triathlet ist man also auch Wettkampfsportler“, erklärt Ackermann.

Über die Teilnahme am Ligabetrieb für den TV 1848 und mehrere Wettkämpfe über die halbe Ironman-Distanz reifte dann der Entschluss, endlich einen Ironman zu absolvieren. Eigentlich sollte es bereits 2020 in Frankfurt so weit sein. Doch wegen der coronabedingten Absage wurde es dann Vichy ein Jahr später.

Aufgrund der großen Entfernungen, die ein Ironman-Wettbewerb mit sich bringt, ist auch das Training sehr zeitintensiv. Ackermann, der beruflich umgeschult hat und aktuell eine Ausbildung zum Bundespolizisten absolviert, trainiert 15 bis 20 Stunden wöchentlich. Dabei schenkt er den drei Disziplinen jeweils ungefähr gleich viel Aufmerksamkeit. „Laufen und Radfahren sind mittlerweile gleich stark. Beim Schwimmen bin ich ein bisschen schwächer“, beschreibt er seine Präferenzen im Wettkampf. Im Vorfeld des Ironman in Vichy änderte sich vor allem die Länge der einzelnen Einheiten, wie Ackermann erklärt: „Vor allem die Radfahrten werden länger. Sonntags geht man dann auch mal fünf oder sechs Stunden auf das Fahrrad.“

Bei allem Stolz über seine eigene Leistung ist Ackermann wichtig, dass es viele andere passionierte Triathleten gibt, die häufig wenig Aufmerksamkeit bekommen. „Es gibt viele Leute mit schlechteren Bedingungen oder in höherem Alter, die die gleichen Leistungen erbringen oder besser sind als ich. Von daher möchte ich damit respektvoll umgehen und meine eigene Leistung nicht zu hoch hängen.“