Ticketpreise, Vorverkauf, Parken Alle Infos zum Duell zwischen Viersen und RW Oberhausen

Die letzten „großen Spiele“ für den 1. FC Viersen liegen schon einige ganze Zeit zurück. In der Saison 1977/78 gastierte Borussia Mönchengladbach in der ersten Runde des DFB-Pokals vor 8.000 Zuschauern in Viersen und gewann mit 8:0. Einige Jahre später war es in der Saison 1980/1981 der Karlsruher SC, der sich vor 3.500 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden in der ersten Runde des DFB-Pokals begnügen musste. Im damaligen Rückspiel unterlagen die Viersener in Karlsruhe dann knapp mit 1:2 und verpassten damit den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals.