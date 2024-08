Debakel im Niederrheinpokal Viersen verliert zweistellig gegen RW Oberhausen

Es gab Zeiten, da spielten der 1. FC Viersen und Rot-Weiß Oberhausen im regulären Ligabetrieb gegeneinander, unter anderem in den 1980er-Jahren in der damaligen drittklassigen Oberliga Nordrhein. Diese Zeiten sind am Hohen Busch jedoch längst verflogen. Insofern bot das Los RWO in der ersten Runde des Niederrheinpokals für Viersen einen netten Wink aus der Vergangenheit. Zugegebenermaßen hat aber auch der ehemalige Bundesligist schon bessere Jahre gesehen, steckt seit vielen Spielzeiten in der Regionalliga fest. Gegen Viersen ist Oberhausen aber nach wie vor eine große Nummer.