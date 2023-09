Auch Lürrip und Jüchen sind raus Union Nettetal nach Krimi aus Niederrheinpokal geflogen

Im zweiten Spielabschnitt eröffneten die Gastgeber das Toreschießen in Person von Lars Marcel, der auf 2:3 verkürzte (52.). Union gelang es aber erneut, den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen. Der durchgestartete Leonard Lekaj fand die Lücke in der kurzen Ecke und erhöhte auf 4:2 (54.). Ein Doppelschlag von Niklas Geraets stellte das Spiel dann auf den Kopf. Zwei schnelle Kontertore der Gastgeber in Folge glichen das Spiel zum 4:4 aus (63./64.). „Wir haben es mit der Führung nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu bringen und den Deckel draufzumachen“, betonte Schwan. Weitere Treffer gab es in der regulären Spielzeit nicht. „Wir wollten in der Verlängerung Kontrolle ins Spiel bekommen. Dass man als Spieler auf dem Platz von der Hektik von außen beeinflusst wird, ist aber völlig normal“, sagte Schwan.