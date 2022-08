Erste Runde Niederrheinpokal : Nettetal und 1. FC raus, Giesenkirchen-Spiel abgebrochen

Keine Chance hatte der 1. FC Mönchengladbach gegen die Sportfreunde Hamborn. Foto: Heiko van der Velden

Niederrheinpokal Der 1. FC Mönchengladbach verliert deutlich gegen Hamborn, Union Nettetal scheitert knapp im Elfmeterschießen bei Sterkrade-Nord. Ein kurioses Ende fand die Partie zwischen Solingen und Giesenkirchen – denn plötzlich war das Licht aus.

Von Heiko Van der Velden

Nachdem am Dienstagabend die Sportfreunde Neuwerk und die VSF Amern bereits aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden waren, erwischte es am Mittwoch drei weitere Teams aus der Region.

Als klassentiefster Teilnehmer verkaufte sich B-Ligist SC Niederkrüchten gegen den Vorjahres-Oberligisten und aktuellen Bezirksligisten TV Jahn-Hiesfeld teuer, verlor am Ende aber mit 1:3. Nachdem Kevin Tshimanga-Dilangu (30., 56.) und Laurenz Hübinger (73.) die Gäste mit 3:0 in Front gebracht hatten, traf Alec de Vries (88.) in den Schlussminuten zum verdienten 1:3-Anschluss.

Mit 0:5 (0:2) musste sich der 1. FC Mönchengladbach gegen den Oberliga-Aufsteiger Sportfreunde Hamborn 07 geschlagen geben. Nachdem Julian Bode (20.) und Kevin Menke (22.) mit einem Doppelschlag die Hamborner in Führung gebracht hatten, bauten die Westender nach dem Fernschuss in der 59. Minute durch den eingewechselten Tawhid Mohamed Ahmad Hassan mehr Druck auf. Marcel Lüft und Tomi Alexandrov hatten in der Folge durch Abschlüsse aus knapp 20 Metern ebenfalls gute Möglichkeiten. In dieser Phase erhöhten die Hamborner durch David Forbeck (67.) auf 3:0. Kevin Menkie (71.) und Julius Ufer (76.) ließen das Ergebnis für den Favoriten in der Folge auf 5:0 anwachsen.

Der SC Union Nettetal muss nach der ersten Saisonniederlage in der Meisterschaft auch im Pokal eine Niederlage einstecken. Mit 6:7 schied die Elf von Trainer Andreas Schwan trotz deutlichem Chancenplus beim Landesligisten SpVgg Sterkrade-Nord nach Elfmeterschießen aus. Die Partie war gerade angepfiffen, da klingelte es bereits im Tor der Nettetaler. Zwar glich Peer Winkens (11.) bereits wenige Minuten später zum 1:1 aus, doch Sterkrade ging vor der Pause erneut in Führung. Als Marc Rommel (82.) in der Schlussphase zum 2:2-Ausgleich traf, ging es weiter mit Verlängerung. Die erneute Sterkrader Führung konnte diesmal Pascal Schellhammer (119.) ausgleichen. Im anschließenden Elfmeterschießen verschossen die beiden letzten Schützen der Nettetaler.