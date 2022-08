Nur der SC Hardt scheitert in der ersten Runde : Schützenfeste im Niederrheinpokal für den FV und Borussia

Frauen-Niederrheinpokal In der ersten Runde des Niederrheinpokals feiern der FV Mönchengladbach und Borussia Mönchengladbach deutliche Siege. Nur der SC Hardt scheidet aus.

(dbr) Der FV Mönchengladbach und Borussia Mönchengladbach haben am Sonntag souverän ihre Aufgabe in der ersten Runde des Niederrheinpokals gemeistert. Der FV besiegte den Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf mit 6:0, für das Team von Trainer Marco Ketelaer waren jeweils per Doppelpack Kristina Birmes, Kyra Densing und Flaka Aslanaj erfolgreich. „Ein ungefährdeter Sieg gegen einen chancenlosen Gegner. Zwar steckte dem Team die harte Trainingswoche in den Knochen, aber es wurden sechs gut herausgespielte Tore erzielt“, sagte Ketelaer als Fazit.