Christian Straßburger über Viersens Pokalgegner „Vielleicht ist der liebe Gott irgendwann RWO-Fan“

Den ersten Stadionbesuch bei Rot-Weiß Oberhausen hat Christian Straßburger nicht vergessen. Ein Flutlichtspiel an einem Freitagabend im Dezember 2011, Alemannia Aachen zu Gast, dazu ein Geruch von Bier und Bratwurst in der Luft. „Es war Fußball wie früher“, sagt Straßburger, der inzwischen Kommentator bei Magenta TV und Sky ist und bis 2021 bei Borussia Mönchengladbach arbeitete. Mit seinem WG-Mitbewohner reiste er damals zu Studentenzeiten zu allen möglichen Fußballspielen der Region – irgendwann war auch das Niederrheinstadion an der Reihe, die Heimspielstätte von Oberhausen. Zusammen waren sie Augenzeugen des letzten Hurras von RWO im deutschen Profifußball. Am Ende der Spielzeit stieg der Verein aus der 2. Bundesliga ab, ein Jahr später ging es direkt weiter abwärts in die Viertklassigkeit. Zwischenzeitlich trainierte Mario Basler die Mannschaft. Der Klub war nicht mehr zu retten.