Vor Erstrundenspiel im Niederrhein-Pokal gegen CfR Links Union Nettetal möchte seine magere Pokalbilanz aufbessern

Der SC Union Nettetal gastiert am Sonntag in der ersten Runde des Niederrheinpokals bei Bezirksliga-Aufsteiger CfR Links in Düsseldorf. Dort hatte zuletzt Ex-Profi und Schalke Co-Trainer Sidney Sam mit fünf Toren in neun Spielen maßgeblichen Anteil am Aufstieg aus der Kreisliga A in die Bezirksliga. Er spielt mittlerweile nicht mehr für den CfR, will aber als Zuschauer dabei sein. Vom Papier her ist der Gegner eine vermeintlich leichte Aufgabe für Union. Allerdings hat der Pokal bekanntermaßen seine eigenen Gesetze, das mussten auch die Nettetaler in der vergangenen Saison schmerzlich erfahren. Nach dem knappen 1:0-Erfolg beim damaligen Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter folgte in der zweiten Runde das Aus gegen den letztjährigen Bezirks- und heutigen Landesligisten VfR Fischeln. Trotz mehrfacher zweifacher Führung stand es nach 90 Minuten 4:4 zwischen beiden Mannschaften. Am Ende ging die Partie mit 9:10 im Elfmeterschießen verloren.