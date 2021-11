Sieg im Elfmeterschießen gegen Budberg : FV Mönchengladbach setzt Ausrufezeichen im Pokal

Fußball-Niederrheinpokal Der FV Mönchengladbach dominierte das Duell mit dem klassenhöheren SV Budberg im Niederrheinpokal. Die Entscheidung fiel allerdings erst im Elfmeterschießen.

In der dritten Runde erwarteten die Damen des FV 2020 Mönchengladbach den klassenhöheren Regionalligisten SV Budberg – allerdings nicht wie üblich auf der mittlerweile neuen Heimat im neuen RSV-Stadion, sondern auf der Spielstätte der Borussia-Frauen am „Haus Lütz“. Grund für die Spielortverlegung soll das noch nicht funktionierende Flutlicht im Campuspark gewesen sein.

Ungeachtet dessen begann die Mannschaft von Trainer Marco Ketelaer forsch und konnte gleich in der ersten Minute den ersten Eckball für sich verbuchen, der aber nichts einbrachte. Auch die Ausrichtung der beiden Teams war nach wenigen Minuten festzustellen: Der heimische Niederrheinligist übernahm die Initiative, die Gäste aus Budberg lauerten auf Kontermöglichkeiten. Es erweckte gar den Anschein, als sei der FV der Regionalligist und Budberg die klassentiefere Mannschaft, denn die Gladbacherinnen hatten zahlreiche Möglichkeiten zur Führung. Beispielsweise in der elften Minute, als Sali Mendes ihre Kollegin Alina Honold schickte, deren Abschluss aber nur das Außennetz fand. In der 18. Minute landete ein überraschender Fernschuss aus gut 22 Metern am Pfosten des Gästegehäuses. In der 37. Minute spielte Honold auf Kristina Birmes, die das Spielgerät wieder zu Honold leitete – doch deren Schuss war kein Problem für Budbergs Torfrau Franziska Gareißen, die sich über Arbeit nicht beklagen brauchte. Mit einem torlosen Remis ging es in die Pause, wobei Budberg zu diesem Zeitpunkt froh sein musste, nicht ins Hintertreffen geraten zu sein.