436 Kilometer für die zweite Pokalrunde FV Mönchengladbach fährt zum zweiten Mal bis nach Lankern

Am Ende wird der FV-Trott also 436 Kilometer für diese Zweitrundenpartie im Niederrheinpokal hinter sich gebracht haben. Immerhin: Sollte sich der favorisierte Regionalligist gegen das klassentiefere Lankern durchsetzen, wartet im Viertelfinale eine kürzere Auswärtsfahrt. Dort würde der FV auf Landesligist SV Rosellen in Neuss treffen. Die Runde ist für den 12. Februar terminiert. Die Borussia-Damen spielen ihr Viertelfinale beim GSV Moers bereits am 08. Februar (19.30 Uhr).