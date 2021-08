Erste Pokalrunde ausgelost : Kreisligist TuS Wickrath steht im Niederrheinpokal

Fussball-Kreispokal Am Dienstag schlug Kreisligist TuS Wickrath den ASV Süchteln mit 4:2 und steht damit sensationell im Niederrheinpokal. Dort wurde nun die erste Pokalrunde ausgelost. Eine Übersicht über die Partien der regionalen Vereine.

Dabei standen die Vorzeichen für den TuS Wickrath gegen den Landesligisten eher schlecht: Nicht nur der Unterschied von zwei Ligen, sondern auch die Tatsache, dass mehrere Spieler des Kreisligisten zuletzt unter Quarantäne standen, machten die Rollenverteilung in diesem Pokalspiel klar. Doch der TuS bewies, weshalb sie in dieser Saison zurecht als Aufstiegsmitfavorit gehandelt werden. Eine mannschaftliche Geschlossenheit sowie eine unglaubliche Geschwindigkeit waren die Ursachen für den überraschenden 4:2-Erfolg des A-Ligisten.

Schon in der ersten Hälfte war Wickrath höchst effizient. Vier Chancen ergaben drei Treffer (Tore: Käppler, Boden, Mäder), ein vierter wäre fast in einem Eigentor geendet. Nach einer Stunde wurden die Beine der Wickrather merklich schwerer und der favorisierte ASV schaffte durch Schürmann den Anschlusstreffer. Davon unbeeindruckt stellte der TuS wenig später den alten Abstand durch Mannschaftskapitän Richter wieder her. Der Süchtelner Strafstoß (Schürmann) in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.