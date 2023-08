Kein Schwergewicht für Union, Mennrath und Co. Das sind die Spiele im Niederrheinpokal für Teams der Region

In den vergangenen Jahren meinte es die Auslosung des Niederrheinpokals mit Teams der Region durchaus gut, bewertet an den namhaften Klubs, die für Spiele des Verbandspokals in die hiesigen Fußballkreise kamen. Da war das Duell der Sportfreunde Neuwerk vor 1200 Zuschauern gegen Rot-Weiss Essen, auch Victoria Mennrath hatte vor nicht allzu langer Zeit den Ruhrpott-Verein zu Gast, spielte zudem in der vorherigen Pokalsaison gegen den MSV Duisburg. Der ASV Süchteln hatte den KFC Uerdingen, damals noch Drittligist, vor 1500 Zuschauern sogar mal am Rande einer Niederlage.