Auslosung der zweiten Runde im Niederrheinpokal : Sportfreunde Neuwerk ziehen das große Los

Der Niederrheinpokal geht in die zweite Runde. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Niederrheinpokal Am Donnerstagabend wurden von Wolfgang Jades, Vorsitzender des Fußballverbandes Niederrhein, und Ex-Borussia-Spieler Arie van Lent die Partien der zweiten Runde des Niederrheinpokals ausgelost. Bezirksligist Neuwerk bekommt es mit einem spektakulären Gegner zu tun.

Am Donnerstagabend wurden die Partien der zweite Runde im Niederrheinpokal ausgelost. Und Losfee Arie van Lent holte vor allem für Bezirksligist Neuwerk einen spannenden Gegner aus dem Topf. Die Sportfreunde treffen auf den Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiß Essen . Landesligist Viersen, der sich in der ersten Runde gegen den Oberligisten FSV Duisburg durchgesetzt hatte, bekommt es mit dem 1. FC Bocholt zu tun – erneut ein Oberligist. Die beiden Oberligisten Union Nettetal und der 1. FC Mönchengladbach gehen gegen die klassentieferen Teams aus Fischeln bzw. Goch als Favorit ins Rennen. VSF Amern spielt gegen den Mülheimer FC – ein Duell zweier Landesligisten. Die Spiele der zweiten Runde finden vom 12. bis 14. Oktober statt.

Am Dienstag hatten sich die Damen von Borussia Mönchengladbach in der ersten Runde deutlich mit 18:0 bei dem Bezirksligisten Hemdener SV durchgesetzt. Nun geht es zum Landesligisten Grün-Weiß Lankern. SC Hardt bekommt es mit Alemannia Pfalzdorf zu tun. Der FSC Mönchengladbach spielt gegen SV Budberg und Union Nettetal empfängt den Sieger aus der Partie zwischen TS Rahm und FV Mönchengladbach, die am Donnerstagabend noch ausgetragen wird.