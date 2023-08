Spektakuläre Runde im Niederrheinpokal Lürrip wirft 1. FC Viersen raus, Wagenheber rettet Austragung des Union-Spiels

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie bis zum Ende spannend, auch weil Nettetal seine Chancen nicht nutzte. In der 80. Minute war es Falter, der sich wieder stark im Eins-gegen-eins zeigte und bis in den Sechzehner vorgedrungen war, allerdings an Torwart Cevirgen scheiterte. Fünf Minuten später traf Kaies Alaisame den rechten Torpfosten. In der Nachspielzeit waren die Hausherren dann nur noch zu zehnt, nachdem Torwart Cevirgen wegen Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen hatte. Wenige Sekunden später war dann auch Schluss in der Partie. „Weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben, halten wir HöNie am Leben. Dadurch bleibt es bis zum Ende spannend. Wir haben versucht hinten die Null halten und gleichzeitig vorne mit dem zweiten Tor für die Entscheidung zu sorgen“, sagte Trainer Andreas Schwan.