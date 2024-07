Auslosung Niederrheinpokal 1. FC Viersen trifft in 1. Runde auf Ex-Bundesligisten

Es ist für viele Amateurvereine einer der Höhepunkte der Saison. Denn immerhin besteht im Niederrheinpokal die Chancen, gegen große und namhafte Gegner zu spielen. Und dieses Mal erhielt Landesligist 1. FC Viersen einen der attraktivsten Gegner aus dem Lostopf: Rot-Weiß Oberhausen, früherer Bundesligist und inzwischen Regionalligist, kommt am 11. August an den Hohen Busch. Oberhausen gehörte von 1969 bis 1973 zur höchsten deutschen Spielklasse, 2011 spielte der Verein noch in der 2. Bundesliga.