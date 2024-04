Noch ohne Niederlage Borussias Reserve nicht zu stoppen

In Halbzeit zwei steigerte sich der FV dann. Nachdem beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe agiert hatten, übernahmen die Mönchengladbacherinnen nach einer Stunde mehr und mehr das Spielgeschehen. Trotz guter Möglichkeiten konnte sich der FV zunächst nicht belohnen. Auf der anderen Seite war Moers bei Umschaltsituationen gefährlich, ließ allerdings leistungstechnisch in der Schlussviertelstunde nach. Im Nachstochern gelang Sahra Hassan in der 83. Minute dann der überfällige 1:1-Ausgleich. Der FV setze anschließend alles auf eine Karte, warf mit nominell fünf Stürmerinnen alles in die Schlussphase und wollte mit aller Macht drei Punkte einfahren. Moers konnte sich in dieser Phase lediglich einmal befreien – daraus resultierte schließlich ein Freistoß, den Emma Hildbrands in der 86. Minute zum 1:2 per Kopfballtreffer vollendete.