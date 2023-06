Aufstiegsspiele zur Niederrheinliga Gemischte Gefühle für Süchtelns Jugend zum Auftakt

Die A-Jugend tritt am Sonntag bei den Sportfreunden Baumberg an – und braucht nach der Niederlage gegen Uerdingen dann einen Dreier. Die Süchtelner spielten gut mit, kamen zu Chancen und standen defensiv stabil, doch die spielerischen Qualitäten des KFC machten letztendlich den Unterschied. In der 12. Minute gingen die Gäste in Führung und erhöhten kurz vor der Pause per Doppelschlag zum 3:0-Endstand.