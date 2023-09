Borussia-Reserve marschiert weiter Kristina Birmes führt den FV mit Distanztreffern zum Sieg

„Es war von Anfang bis Ende ein intensives Spiel. Beide Mannschaften gingen in einer wahren Hitzeschlacht bis an ihre Grenzen und darüber hinaus. Am Ende gehen wir als verdienter Sieger vom Feld, da wir in der Lage waren auch in der langen Nachspielzeit bis zum Ende noch einmal was draufzupacken“, sagte FV-Coach Marco Ketelaer nach dem Spiel. „Wir entwickeln uns nach dem Umbruch im Sommer von Woche zu Woche weiter und haben wieder ein Schritt nach vorne gemacht. Beeindruckend ist aus meiner Sicht vor allem die mannschaftliche Gesamtleistung gegen einen der Meisterschaftsfavoriten“, so der Trainer.