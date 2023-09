Absteiger noch sieglos FV Mönchengladbach unterliegt knapp im Derby gegen Borussia-Reserve

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und sind mit 1:0 in Führung gegangen. Dann wurden wir vor der Pause bei zwei Unachtsamkeiten bestraft und gehen mit einem Rückstand in die Pause. Das 1:3 nach einer Stunde war natürlich ein Wirkungstreffer, den wir erst einmal verdauen mussten. Zum Ende hin konnten wir mehr und mehr zulegen, sind voll ins Risiko gegangen. Der Ausgleich wäre am Ende sicherlich verdient gewesen. Wir haben viel investiert, aber am Ende stehen wir mit leeren Händen da“, fasste FV-Trainer Marco Ketelaer das Spiel zusammen.