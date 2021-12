„Wird sicherlich kein Zuckerschlecken“ : FV-Coach Ketelaer warnt vor Borussia Bocholt

Marco Ketelaer, Trainer des FV Mönchengladbach. Foto: Heiko Van der Velden

Frauen-Niederrheinliga Am Sonntag steht für den FV Mönchengladbach das letzte Spiel in diesem Jahr an. Gegen Borussia Bocholt II möchte das Team von Trainer Marco Ketelaer den Vorsprung als Tabellenführer der Niederrheinliga ausbauen.

Von Jana Glose

Das Frauenteam des FV Mönchengladbach blickt auf eine fast makellose Hinrunde in der Niederrheinliga. Mit 39 Punkten aus 15 Spielen steht die Mannschaft an der Spitze der Liga und feierte bereits am vergangenen Spieltag vorzeitig die Herbstmeisterschaft. Im letzten Spiel des Jahres gegen Borussia Bocholt II soll auswärts ein weiterer Sieg her. „Wir haben das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen und mit drei Punkten abzuschließen, egal ob es ein Abstiegskandidat oder ein Mitkonkurrent ist. So werden wir auch am Sonntag an die Sache rangehen“, sagt Trainer Marco Ketelaer unserer Redaktion.

Der FV Mönchengladbach spielen bislang eine überragende Hinrunde. Nun soll der Vorsprung auf Verfolger Bocholt ausgebaut werden. Foto: Dieter Wiechmann

Spieltagsgegner Bocholt war lange Zeit ein Mitkonkurrent an der Tabellenspitze. Nach zwei Niederlagen in Folge rutschte das Team von Trainer Ahmadou Koita aber von Tabellenplatz zwei auf fünf und hat mit 31 Punkten nun schon acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Trotzdem will Ketelaer den Rivalen nicht unterschätzen: „Wir wissen um die Stärke des Gegners, denn nicht zu Unrecht stand er lange oben dabei. Das Team ist spielstark und ambitioniert. Es wird uns fordern und alles daransetzen, die drei Punkte da zu behalten, um den Abstand an die Spitze zu verkürzen. Das wird für uns sicherlich kein Zuckerschlecken.“

Für Ketelaers Mannschaft lief die Hinrunde äußerst erfolgreich. Als einziges Team in der Niederrheinliga sind die Frauen des FV Mönchengladbach bisher ungeschlagen. Lediglich drei Unentschieden gab es in 15 Ligaspielen. „Defensiv stehen wir sehr gut. In zwanzig Pflichtspielen, die Pokalspiele mitgezählt, haben wir nur fünf Gegentore kassiert“, sagt Ketelaer. Auch offensiv ist das Team stark und hat mit 54 Toren den besten Angriff der Liga. „Wir haben viele Spielerinnen, die Tore machen können. Das hat den Vorteil, dass wir nicht so gut auszurechnen sind in der Offensive“, erklärt der Trainer. Aktuelle Top-Torschützinnen sind Alina Honold (14 Tore) und Alina Eick (9 Tore). „Wenn die eine Alina getroffen hat, hat oft auch die andere getroffen“, so Ketelaer. „Aber es sind viele Spielerinnen aus den verschiedensten Mannschaftsteilen, die vier, fünf Tore gemacht haben. Durch unsere offensive Spielweise kann auch eine Innenverteidigerin torgefährlich werden.“