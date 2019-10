Frauen-Fußball : Ein Dämpfer für Borussias Frauen in der 2. Liga

Frauen-Fußball Bei Schlusslicht Saarbrücken gab es für die Gladbacherinnen eine 2:4-Niederlage.

Nach dem wichtigen Heimsieg in der Vorwoche gegen den FSV Gütersloh (3:1) mussten die Zweitliga-Fußballerinnen von Borussia Mönchengladbach am Wochenende einen herben Dämpfer hinnehmen. Beim Tabellenschlusslicht 1. FC Saarbrücken setzte es eine 2:4 (1:1)-Niederlage. Dabei hatten die Gladbacherinnen den Rückstand durch Chiara Loos durch eigene Treffer kurz vor der Pause durch Jana Kaiser (41.) und kurz danach durch Sarah Abu Sabbah (55.) zunächst in eine Führung verwandelt. Doch die hielt nur bis zur 76. Minute, als Valérie Vogel für die Gastgeberinnen ausgleichen konnte. In der Schlussphase waren es dann das zweite Tor von Vogel (90.) sowie der Treffer von Samantha Herrmann (90.+2) in der Nachspielzeit, die Saarbrücken neue Hoffnung im Abstiegskampf gaben.