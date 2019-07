Leichtathletik : LAZ-Trio fährt zur Deutschen Meisterschaft

Möönchengladbach Victoria Datta, Anna Bommes und Christina Lehnen vom LAZ Mönchengladbach/Turnerschaft Neuwerk starten an diesem Wochenende bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der Jugend U18 und U20 in Ulmer Donaustadion. Ihr Trainer Johannes Gathen schätzt die Chancen ein.

Nachwuchsathleten des LAZ Mönchengladbach/Turnerschaft Neuwerk starten an diesem Wochenende bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der Jugend U18 und U20 in Ulmer Donaustadion. So kurz nach der EM im schwedischen Boras verzichtet die U20-Überraschungs-Europameisterin Paula Schneiders über 3000 Meter Hindernis aus den Reihen des LAZ auf einen Start über 2000 Meter Hindernis in Ulm.

Dafür gehen aber drei ihrer Vereinskameradinnen an den Start. Victoria Datta, Anna Bommes und Christina Lehnen machen in der Jugend U18 mit. Datta nimmt dabei den Sprint über 400 Meter in Angriff. „Für einen Endlaufplatz müsste Victoria wahrscheinlich ihre Bestzeit auf der Stadionrunde erheblich steigern“, sagt ihr Trainer Johannes Gathen. Datta freut sich auf die Teilnahme. „Ich will dort in erster Linie Erfahrungen sammeln und versuchen, unter 59 Sekunden zu bleiben“, sagt Datta.