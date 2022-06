U15 trifft auf Bayer Uerdingen : 1. FC Mönchengladbach spielt um den Einzug in die Regionalliga

1. FC Mönchengladbach Trainer der C-Junioren: Michael Vels. Foto: Fupa

Jugendfussball Die C-Junioren des 1. FC Mönchengladbach haben in der Niederrheinliga eine starke Saison gespielt und dürfen nun als Meister in den Aufstiegspartien für die Regionalliga teilnehmen. Am Samstag geht es gegen Bayer Uerdingen, danach würde Bocholt oder Ratingen warten.

Zwei Siege sind die C-Junioren des 1. FC Mönchengladbach vom Aufstieg in die Regionalliga – der höchsten Spielklasse in diesem Jugendbereich – entfernt. Mit dem 1. FC Bocholt, SC Bayer Uerdingen, dem 1. FC Mönchengladbach und Ratingen 04/19 spielen die drei Meister der U15-Niederrheinligen und der beste Tabellenzweite einen Aufsteiger für die Regionalliga aus.

Der wird an den kommenden beiden Wochenenden in direkten K.o.-Spielen ermittelt. Der Nachwuchs der Westender gastiert dafür am Samstag um 16 Uhr beim SC Bayer Uerdingen, im Falle eines Sieges träfe das Team von Coach Michael Vels auf den Sieger der Partie Ratingen gegen Bocholt – hätte dann sogar Heimrecht. „Die Jungs sind gut drauf. Uerdingen ist zwar aus meiner Sicht der stärkste mögliche Gegner, aber ich bin optimistisch, dass wir da weiterkommen“, sagt U15-Coach Vels. Vor fünf Wochen haben die Gladbacher schon einmal in Uerdingen gespielt – damals im Viertelfinale des Niederrheinpokals.