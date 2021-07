Große Verdienste in der Leichtathletik : Dieter Wolf im Alter von 83 Jahren verstorben

Große Verdienste in der Leichtathletik

Leichtathletik Über 50 Jahre war er Leichtathletiktrainer beim 1. FC Mönchengladbach, fast ebenso lange leitete er dort die Abteilung der Leichtathleten. Nun ist Dieter Wolf kurz vor seinem 84. Geburtstag verstorben. Ein Nachruf.

Obwohl Anfang des Jahres 16 Aktive die Abteilung verließen, gab Wolf nicht auf: „Wir machen weiter. Wir bleiben auch in der Startgemeinschaft Mönchengladbacher LG.“ Der Inhaber des Verdienstordens am Bande war Fachwart für die Leichtathleten beim Stadtsportbund und nahm Prüfungen zum Sportabzeichen ab. Bereits 2007 bekam er die goldene Ehrennadel der Stadt Mönchengladbach. Aufgrund seiner Verdienste in der Leichtathletik bekam er die goldene Ehrennadel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.