Ex-Gladbacher Dietmar Hirsch Ein Viersener als Hoffnungsträger

Als Trainer kam Hirsch über die vergangenen Jahre viel herum, stand unter anderem in einer Saison beim SV Elversberg in der Dritten Liga an der Seitenlinie, trainierte vordergründig allerdings ab der vierten Liga Teams wie den VfB Oldenburg, Hessen Kassel und Teutonia Ottensen. Zuletzt führte er den 1. FC Bocholt zu einer überraschenden Vize-Meisterschaft in der Regionalliga-West, ehe der MSV sich meldete und ihn abwarb. „Das ist mein Verein. Ich bin voller Vorfreude, nun hier als Trainer arbeiten zu dürfen“, sagt Hirsch in einem Vereins-Interview.