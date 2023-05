Motorsportler aus Mönchengladbach Torsten Kratz träumt vom 24-Stunden-Rennnen in Le Mans

Der nächste Lauf der Serie ist am 16. Juli in Le Casselet. Kratz und sein Team wollen bei seiner Premiere in der Europameisterschaft auf der Langstrecke nicht einfach nur mitfahren. „Alles, was wir in den vergangenen beiden Jahren gemacht haben, war eine Vorbereitung auf die ELMS. Die Ambitionen sind hoch. Wir wollen schon um die Meisterschaft mitfahren und ich glaube, das können wir auch“, sagt Kratz. Dem Siegerteam der ELMS winkt ein sicherer Startplatz beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans. „Das wäre großartig, die Startplätze sind sehr begehrt. Ob ich dann da im Auto sitze, steht aber auf einem anderen Blatt“, betont der 52-Jährige, der in dieser Saison auch in sechs Rennen der NLS an den Start geht.