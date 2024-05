Vom Rennfahrer zum Ingenieur Diese neue Rolle spielt Etienne Ploenes jetzt im Motorsport

Nachdem Ploenes in den vergangenen Jahren viel Energie in seine Fahrerlaufbahn gesteckt hat, schwingt das Pendel in diesem Jahr eher in Richtung der Ingenieurstätigkeit aus. „Es ist mein erstes Jahr im Job – deswegen hat das erstmal Priorität“, betont der 24-Jährige, der sich im Studium auf Fahrzeugtechnik spezialisierte. Eine fertigen Saisonplan hat der Süchtelner zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. „Mit meinen beruflichen Verpflichtungen bin ich nicht mehr so flexibel und habe mich deswegen dagegen entschieden, eine vollständige Rennserie zu fahren. Wenn man nur an einem Wochenende nicht kann, hat man schon einen großen Nachteil in der Meisterschaft“, erklärt Ploenes. Ein frühes Ende seiner Fahrerlaufbahn bedeutet das aber natürlich nicht. „Ich versuche so viel wie möglich im Auto zu sein, um top vorbereitet zu sein und jederzeit Rennen fahren zu können.“