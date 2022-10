Brüggener wird kein Förderpilot : Ploenes geht beim GT3-Sichtungstag leer aus

Motorsport Beim Auswahltag auf dem Hockenheimring erhält der Hildener Julian Hanses den Zuschlag für das begehrte GT3-Cockpit. Etienne Ploenes ist nun auf andere Unterstützung angewiesen.

Für Etienne Ploenes hat es nicht gereicht: Beim Auswahltag um ein GT3-Cockpit vergangene Woche am Hockenheimring bekam der Hildener Julian Hansen von der Jury den Vorzug. Er erhält als Förderpilot nun zwei kostenfreie GT3-Saisons in der GTC-Race-Rennserie gesponsert. „Natürlich habe ich die Hoffnung gehabt“, sagte Ploenes hinterher, „aber Hansen ist GT4-Meister geworden und hat die ganze Saison über gute Leistungen gezeigt. Die Entscheidung ist absolut fair.“ Hansen legte beim Auswahltag am Hockenheimring zudem die schnellste Rundenzeit hin.

Ploenes durfte als einer von vier Piloten am Auswahltag teilnehmen. Während die anderen drei Fahrer sich über die Meisterschaft für den Termin qualifizierten, erhielt Ploenes aufgrund seiner guten Leistungen eine Wildcard von der Jury – der Brüggener hatte ohne vorherige Rennerfahrung seine Debütsaison auf Platz vier der GT4-Meisterschaft beendet und zwei Podiumsplätze erzielt. Am Dienstag stand zunächst das Kennenlernen der Mechaniker und des Teams vor Ort sowie die Sitzprobe im Fahrzeug an, einem Audi R8 GT3. Am Mittwoch galt es dann auf der Strecke zu überzeugen. „Ich war schon etwas nervös und hatte eine schlaflose Nacht“, sagt Ploenes, „so eine Gelegenheit bekommt man vielleicht nur einmal.“ Für ihn war es zudem das erste Mal am Steuer eines GT3-Fahrzeugs. „Das ist schon ein riesen Unterschied. 150 statt 80 Bar an Bremskraft, also doppelt so fest, dazu fährt man viel schneller in die Kurven, daran muss man sich erst einmal gewöhnen“, sagt Ploenes.