American Football : Das Wolfpack ist jetzt Erster in der Verbandsliga

Das Wolfpack ist jetzt Erster in der Verbandsliga

Mönchengladbach Im sechsten Spiel konnte das Wolfpack den sechsten Sieg einfahren. Hauptverantwortlich war wieder einmal die starke Defensive.

Kühlen Kopf in sengender Hitze bewahrten die Footballer des Wolfpacks im Derby gegen die Schiefbahn Riders. Am Ende stand ein 19:0-Erfolg (7:0/7:0/0:0/5:0) auf der Anzeigetafel, der dem Rudel gleichzeitig die Tabellenführung in der Verbandsliga West bescherte.