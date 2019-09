Leichtathletik : So gut fühlt sich ein Weltrekord an

So gut fühlt sich ein Weltrekord an

Leichtathletik Der Gladbacher Fred Ingenrieth (85) stellte bei den Senioren-Europameisterschaften in Venedig eine Bestzeit auf. Als Erinnerung gab es für jedes Mitglied des deutschen 400-Meter-Quartetts einen Staffelstab.

„Dieser Weltrekord war einer der Höhepunkte der Europameisterschaft. Wir wurden vom Deutschen Leichtathletik-Verband besonders gefeiert, weil das am Schlusstag der EM ein besonderes Ereignis war“, sagt der 85-Jährige, einer Jüngsten dieser Altersklasse im Sprint bei der Senioren-EM. „Wir erhielten jeder als Erinnerung an diesen Weltrekord einen Staffelstab“, erzählt er. Ingenrieth holte dazu auch Gold in der 4x100-Meter-Staffel in 1:22,27 Minuten. „Es war schwierig, dafür die Leute zusammen zu bekommen.“