Wolfpack-Trainer Scales im Interview : „Die Stadt unterstützt uns nur sehr wenig“

Mönchengladbach Phli Scales, Trainer des Gladbacher Wolfpacks, spricht über die bisherige Saison, was sein Team so stark macht, seine Zukunft und die fehlende Unterstützung der Stadt.

Nachdem das Damenteam des Wolfpacks bereits als Meister feststeht und demnächst in der 2. Bundesliga antritt, ist auch bei den Männern der Aufstieg in greifbarer Nähe. Der verantwortliche Cheftrainer (Headcoach) Phil Scales stand unserer Redaktion Rede und Antwort über den bisher positiven Saisonverlauf.

Scales Überhaupt nicht. Wir sind ohne Vorbereitungsspiele in die Saison gestartet, den Fehler kreide ich mir selber an. Aber unser Gegner sind immer noch die Crocodiles. Gegen die Kölner haben wir bis zum 13:12-Auswärtserfolg bisher nie gewinnen können. Wir haben noch zwei Endspiele in Witterschlick und gegen Köln vor uns, bevor es in Mülheim dann um die Ehre geht.