100-jähriges Vereinsjubiläum für Victoria Mennrath : Wie die Borussia die Mennrather Vereinsgeschichte mitprägte

Fußball-Bezirksliga Der Bezirksligist wird in diesem Jahr 100 Jahre. Die Vereinsgeschichte weist auch viele Überschneidungen mit der Borussia auf – unter anderem war Winfried Schäfer dort Trainer.

Mittlerweile zählt auch Victoria Mennrath zum Klub der 100-Jährigen. Wegen der unsicheren Lage in der immer noch währenden Corona-Pandemie soll die Feier aber erst im kommenden Jahr stattfinden. Ob dann auch Gratulanten der Borussia kommen, bleibt offen. Aber zumindest kreuzten sich in der Mennrather Vereinsgeschichte immer wieder die Wege mit der heute großen Borussia.

Vor und nach dem Krieg traf man sich sportlich in diversen Ligen. So zählt der Mennrather Christian Theissen, der von 1938 bis 1948 beim VfL spielte, zur Jahrhundert-Elf der Borussen, berichtet der 81-jährige Heinz Kempers, der seit 64 Jahren dem Verein angehört und als Spieler, Jugendtrainer im Vorstand tätig war – und legt als Beweis einen alten Zeitungsartikel vor.

In Borussias Hochzeiten in den 1970er-Jahren lockte zudem der inzwischen verstorbene Spielervermittler Norbert Pflippen, der in Mennrath sein Domizil hatte, die Borussia zu einem Prominentenspiel in die „Mennrather Kull“. Für 250000 DM hatte die Victoria gerade einen erneuerten Aschenplatz erhalten. Michael Reiner, seit 42 Jahren im Verein und früher als Spieler aktiv, erzählt dazu: „Der Norbert hat das alles organisiert und den Borussen sogar einen Fernseher geschenkt. Ich erinnere mich noch, als Berti Vogts bei der Ankunft einen Blick hinunterwarf und sah, dass das Asche ist. Er drehte sich zu Pflippen um und meint nur: Pflippen, du A… Er hatte wohl verschwiegen, dass man auf Asche spielt. Und es war an dem Tag so heiß, dass die Feuerwehr kurz vorher den Platz gewässert hat“.