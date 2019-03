Frauenfußball: Brüsselers Team bleibt an der Spitze

Mönchengladbach Während Borussias Reserve in der Frauen-Regionalliga eine 2:1-Führung noch aus der Hand gab, haben die Frauen des 1. FC Mönchengladbach in der Niederrheinliga einen Rückstand gedreht. Damit haben sie Platz eins verteidigt.

Anders als Borussias Bundesliga-Frauen, deren Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Sonntag wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Grenzlandstadion abgesagt wurde, musste die Zweitvertretung in der Regionalliga bei der SpVg Berghofen in Dortmund ran. Das Team von Trainer Michael Vonderbank holte ein 2:2, das ärgerlich war. Denn nach frühem Rückstand drehten Mareike Visser (57.) und Pia Beyer (85.) das Spiel, um dann in der Schlussminute doch noch den Ausgleich zu kassieren. Nur ein Punkt trennt den VfL aktuell von der Abstiegszone, ein Sieg wäre also Gold wert gewesen.